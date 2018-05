Marilyn Manson treedt op in Haarlem: "The Antichrist in een klassieke zaal, dat vind ik wel grappig"

HAARLEM - Uit Gent, uit Duitsland, uit Engeland, maar ook uit Noord-Holland. Uit alle hoeken komen fans van de Amerikaanse 'shockrocker' Marilyn Manson vandaag naar De Philharmonie in Haarlem. Sommigen staan al vanaf 04.30 uur te wachten om vanavond een goede plek voor het podium te hebben.

Marilyn Manson was in de jaren negentig wereldwijd enorm populair onder jongeren vanwege zijn shockerende teksten en videoclips. Hij was tegen Amerika, tegen de kerk, hij kreeg net zoveel vijanden als vrienden.

Vanavond trapt de metalster zijn Europese tour af in Nederland. Niet in een poptempel in Amsterdam, maar opvallend genoeg in de klassieke zaal van de Haarlemse Philharmonie. De fans vinden het prachtig en verwachten een goede sfeer. "Hij doet veel shockerende dingen en nu dan 'The Antichrist' in een klassieke zaal, dat vind ik wel grappig", zegt een fan.

Lief

Het zijn de échte fans die vanmorgen vroeg al voor de deur staan. De één heeft Manson al dertien keer zien optreden, voor de ander is het de eerste keer. De meesten in het zwart gekleed en sommigen hebben zelfs een tattoo van hun idool. "Ik heb vorige keer een meet-and-greet met hem gehad. We hadden maar een minuut, maar hij was echt heel erg lief", vertelt een fan. "Hij is erg intelligent en het zijn niet alleen zijn teksten die mij kunnen boeien. Hij maakt ook kunst en dat spreekt me ook erg aan", aldus een andere fan.

Het concert is vanavond helemaal uitverkocht.