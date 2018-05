Ongeruste Facebookgebruikers na derde busbrand in Alkmaar: "Je kan er op wachten dat het een keer fout gaat"

ALKMAAR - De Connexxionbus die afgelopen maandag in Alkmaar aan de Lepelaarstraat is afgebrand, roept bij veel mensen vraagtekens op omtrent de veiligheid van deze bussen. In de afgelopen drie jaar zijn er namelijk meer Connexxionbussen in de fik gevlogen.

Bij de afgelopen busbrand waren er geen passagiers aanwezig, maar het is de derde keer dat er een Connexxionbus in vlammen opgaat in Alkmaar. Op Facebook werden dan ook bezorgde reacties geüit over deze 'zoveelste afgebrande Connexxion bus'.

"Dat is nummer drie, goed onderhoud spaart levens, je kan er op wachten dat het een keer goed fout gaat!' zegt Robbert op Facebook. "Alweer een Connexxionbus, maar vooral geen onderhoud plegen hoor. Dat er überhaupt nog concessies worden verleend aan dat bedrijf," typt Bjorn. Jan reageert: "Een maand of wat geleden was er ook al één..."

"We hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met drie busbranden", bevestigt de woordvoerder van Connexxion aan NH Nieuws. "Soms was er alleen sprake van rookontwikkeling door lekkende koelvloeistof of een vastgelopen aandrijfriem. De oorzaken van een busbrand zijn vaak zeer divers, natuurlijk doen we altijd uitgebreid onderzoek naar ieder incident."

Volgens de woordvoering is bij deze onderzoeken geen onderling verband gevonden. Connexxion bestempeld de bussen in Alkmaar als veilig.