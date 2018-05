Burgemeester Bergen 'bedreigd' met ontvoering: formerende partijen rectificeren opmerking

BERGEN - De Facebookpagina 'Formatieproces Gemeente Bergen NH' rectificeert de opmerking "we ontvoeren de burgemeester". De uitlating zou tijdens een bustoer van politieke partijen zijn gedaan en in een verslag zijn meegenomen.

De bustoer op 12 mei was georganiseerd door de formerende partijen GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen BES en Behoorlijk Bestuur Bergen. Verschillende dorpskernen werden door de raadsleden bezocht om ideeën te verzamelen, waar de toekomstige coalitie mee aan de slag moet gaan. De ideeën worden opgenomen in het bestuursakkoord.

Ontvoeren

Alle suggesties werden op flipover-vellen genoteerd. Kennelijk heeft daar de zinsnede "We ontvoeren de burgemeester" tussen gestaan. Dat is niet publiekelijk bekendgemaakt, maar de opmerking is wel in een ongecensureerde versie van het bestuursakkoord - in vertrouwelijkheid - naar de andere politieke partijen en de burgemeester gestuurd.

'Distantiëren'

In de definitieve versie is de opmerking verwijderd. De formerende partijen schrijven op hun pagina: "Hoewel een ieder vrij is om te denken wat hij of zij vindt, betreuren wij deze opmerking. Wij distantiëren ons van deze opmerking en zijn, voor het overige, content met de vele andere constructieve suggesties die wij van onze inwoners hebben meegekregen."

Geen van de partijen kan bij navraag door NH Nieuws uitleg geven over de achtergrond van de rectificatie. Dat het op verzoek geplaatst moest worden is wel duidelijk. Maar van wie? Dat kan niemand zeggen. Navraag bij de gemeente levert de volgende korte reactie op. "De burgemeester zal er verder niet op reageren."