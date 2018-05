Deel dit artikel:











Zeemist verandert strand Egmond aan Zee in sauna Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas Foto: Sjef Kenniphaas

EGMOND AAN ZEE - Hoewel het op de meeste plaatsen in onze provincie vandaag strak blauw was met 25 graden, leek het op het strand van Egmond aan Zee net alsof je in een goed gestoomde sauna zit.

Het hele strand is bedekt met mist vanaf zee, waardoor er van de omgeving bijna niet te zien is. Dit houdt doorgewinterde strandgangers echter niet tegen: mensen zitten alsnog in badkleding te genieten van het warme weer, mist of geen mist.