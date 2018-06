Volendammer Piet de Boer krijgt Zilveren Anjer voor bijdrage aan Nederlandse cultuur

AMSTERDAM - De 75-jarige Piet de Boer uit Volendam heeft vandaag de Zilveren Anjer gekregen. Hij kreeg deze hoge culturele onderscheiding, ooit door prins Bernhard in het leven geroepen, voor een buitengewone bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Piet is namelijk al tientallen jaren de voorzitter van het beroemde Volendamse Opera Koor.

De onderscheiding wordt jaarlijks aan hooguit vijf mensen uitgereikt. Dit jaar slechts drie onder wie de Volendammer. Piet is zeer trots op de Zilveren Anjer die hij vandaag door prinses Beatrix op de borst gespeld kreeg. "Niet zozeer voor mijzelf, maar voor het hele koor", vertelt hij. Vooraf was hij vooral zenuwachtig of het koor wel op tijd zou zijn bij de ceremonie in het Paleis op de Dam. Dat lukt uiteindelijk toch.

Het Volendamse koor heeft een lange geschiedenis achter zich met veel fraaie reizen naar onder meer Israël, Roemenië en op audiëntie bij de Paus in Rome. Vandaag zongen ze voor prinses Beatrix in haar eigen paleis twee prachtige liederen waar de voormalige koningin zichtbaar van genoot.