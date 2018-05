Kinderen doen gooi naar 'lunchend' wereldrecord op markt Beverwijk

BEVERWIJK - De weekmarkt op de Beverwijkse Breestraat mag dan nét niet zijn uitgeroepen tot de beste markt van Nederland, de mensen uit de IJmond weten al jaren hun weg naar de Breestraat te vinden. Woensdagmiddag was het er extra levendig: toen schoven vele kinderen aan voor een 'lunchend' wereldrecord.

Midden op de markt stond een enorme rij tafels en stoelen. Die waren bedoeld voor de kinderen van de lokale Montessorischool. Ze mochten er lunchen en deden daarmee een poging naar een vermelding in het World Guinness Book of Records. Maar dat was niet het voornaamste. Het ging er om dat de kinderen werden gewezen op het belang van gezond eten.

Ze konden niet meteen 'aanvallen', want ze moesten de lunch eerst zelf bij elkaar kopen. Het was de bedoeling dat ze een beetje verantwoorde producten zouden kopen. Het groepje kinderen dat vader en begeleider Peter Zonneveld onder zijn hoede had, lukte dat uitstekend. Ze kochten fruit, brood en maakten gezonde tosti's. Maar ook de porties kibbeling en stroopwafels lieten ze niet liggen. "Het gaat om de balans", zei Zonneveld. "Gezond eten is belangrijk, maar je mag ook eens een keertje iets dat minder verantwoord is."

Met de leerlingen die hij onder zijn hoede had, genoot hij van de zonovergoten ochtend op de markt en de aansluitende lunch. "Mooi dat de kinderen op deze manier met het fenomeen markt kennis kunnen maken. De markt is iets geweldigs, dat ervaar je nu weer."