Telstar-keeper Van der Maaten hoopt volgend seizoen op meer speeltijd Foto: Pro Shots/Joep Leenen

VELSEN-ZUID - "Het was een mooi jaar bij Telstar. Wij hebben boven verwachting gepresteerd en ik ben blij dat ik daar onderdeel van was. Persoonlijk is het wat anders uitgepakt. Ik kwam om minuten te maken en dat is helaas bij slechts twee wedstrijden gebleven", vertelt Telstar-keeper van Sven van der Maaten.

Hij werd afgelopen seizoen gehuurd van NAC Breda. Daar werd zijn aflopende contract niet verlengd. "Tuurlijk is het teleurstellend, maar ik heb uiteindelijk maar twee officiële wedstrijden gespeeld bij Telstar dus onverwachts kwam het niet". De keeper tekende van de week een éénjarig contract bij Telstar. De kans is groot dat de eerste doelman van Telstar Rody de Boer vertrekt. In dat geval zal Van der Maaten de concurrentiestrijd moeten aangaan met Wesley Zonneveld. "Dat is een open strijd en die ga ik volle bak aan", aldus Van der Maaten.