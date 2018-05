Deel dit artikel:











Gemeente Aalsmeer blijft aandringen op verbetering openbaar vervoer Foto: ANP

AALSMEER - Als reactie op de vele klachten die de gemeente Aalsmeer heeft gekregen na het ingaan van de nieuwe dienstregeling van Connexxion, is er een onafhankelijk onderzoek gestart naar de oorzaken van deze klachten. Uit het rapport dat vorige week gepubliceerd werd kwam naar voren dat er in Aalsmeer en Kudelstaart geen urgente aanpassingen nodig zijn, maar de gemeente Aalsmeer is het hier niet mee eens.

De problemen liggen volgens de gemeente Aalsmeer bij de opdrachtgever van Connexxion, Vervoersregio Amsterdam. De gemeente dringt aan op verbetering van de volgende punten: "meer spitsbussen van en naar Kudelstaart, het doortrekken van de nachtbus naar Kudelstaart en pro-actieve aandacht voor de toekomstige fijnmazigheid van het OV in Aalsmeer". Lees ook: Begrip voor stakingen regiovervoerders in Het Gooi Deze verbeterpunten zijn al eerder aangekaart via een brief van de Adviescommissie Amstelland-Meerlanden aan het Dagelijks Bestuur van de Vervoersregio Amsterdam. Deze commissie vertegenwoordigt de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Lees ook: Julianadorp ontzet over inkorten buslijn: "Kinderen maar halen met de auto" De problemen liggen voornamelijk bij Kudelstaart "vanwege de lage frequentie in de ochtendspits en het wegvallen van de nachtbus". Connexxion heeft het probleem rondom de ochtendspits al proberen te verhelpen, door de spits te verlengen tot 09.00 uur, maar de gemeente Aalsmeer heeft aangegeven dit niet genoeg te vinden.