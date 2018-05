Dochters rennen voor moeder met kanker: "Voor haar is het te laat, hopelijk voor andere moeders niet"

ALKMAAR - Hand in hand kwamen ze over de finish gisteravond: Iris (30) en Jet Wester (32). De zussen deden mee aan de sponsorrun van KWF Kankerbestrijding in Alkmaar die live werd uitgezonden op NPO 1. Hun motivatie: "Onze moeder, de meest bijzondere vrouw die ik ken. Ze is zo ontzettend zorgzaam, zo krachtig, zo vrolijk, ze is de állerállerliefste."

Moeder Roos ging precies een jaar geleden met buikklachten naar de huisarts. Al snel kwam voor haar het vreselijke nieuws: ze heeft kanker, alvleesklierkanker. Intussen weet ze dat de kanker niet meer te genezen is. "Ik kan het niet accepteren", verzucht ze. "Ik ga voor nog zeker drie maanden en liever nog wat langer. Ik heb er ook nog geen tijd voor, en ook geen zin in. Ik ben ook best wel bang."

"We hadden een heel druk sociaal leven", vertelt Roos tijdens de uitzending, terwijl haar twee dochters met de loop bezig zijn. "Met heel veel vrienden om ons heen, onze kinderen, ik sportte veel, ik werkte in de ouderenzorg. Ja, ik was altijd wel een bezig bijtje. We hebben het altijd heel leuk met ons vijven, een warm gezin, heel hecht. Drie dochters: Anita, Juliette en Iris. De oudste is 35, de middelste 32 en de jongste is net 30 geworden."

"Ik ga haar zo vreselijk missen"

Ook komt er een interview met Iris en Jet voorbij. "Ik heb werkelijk geen idee wat we zonder haar moeten", vertelt Iris. "Hoe kan ik nou ooit trouwen zonder dat zij erbij is? Of m'n eerste kindje krijgen zonder haar aan bed. Ik kan en wil me er niets bij voorstellen. Ik ga haar zo vreselijk missen."

Jet vult aan: "'Vonden ze maar eens wat uit', dat zei ze laatst nog tegen ons. Vonden ze inderdaad maar eens wat uit, iets wat haar zou kunnen redden. Maar ik weet dat het voor haar te laat zou zijn. Hopelijk voor alle andere moeders niet."

"Heel bijzonder"

De ontlading is dan ook groot als beide dochters de finish over komen. "Het was heel bijzonder", aldus Iris. "Je doet het met zijn allen, en je hebt continue het doel voor ogen. Ook Jet is onder de indruk. "Het is heel mooi om te zien hoe veel lieve mensen dan doneren voor zo'n sponsorloop. Dat geeft gewoon zo ongelofelijk veel steun en kracht."

Beide dames dragen met hun loop meer dan hun steentje bij, blijkt na afloop. Iris haalde tot nu toe met 3.195 euro meer dan 3.000 meer euro op dan haar streefbedrag. Ook Jet ging haar streefbedrag van 500 euro ruim voorbij en haalde tot nu toe 1.325 euro op.

Dankzij de live-uitzending vanaf het Waagplein kon het KWF gisteravond 15.103 nieuwe donateurs bijschrijven.