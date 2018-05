Woningcorporaties MRA: 'Ministers, pak knelpunten infrastructuur aan'

NOORD-HOLLAND - Woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam pleiten bij ministers Ollongren (woningbouw) en Van Nieuwenhuizen (infrastructuur) voor de aanpak van infrastructuurknelpunten. De ministers overleggen volgende week over de infrastructuur en de woningbouw in de MRA.

Tienduizenden sociale huurwoningen willen en kunnen de woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren bouwen, mits het Rijk snel verbeteringen aanbrengt in het spoor- en wegennet.

Bereikbaarheid van groot belang

In de hele Metropoolregio Amsterdam moeten tot 2040 tenminste 250.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te voldoen. Dertig tot veertig procent daarvan kan gebouwd worden door de corporaties, zodat ook mensen met lagere inkomens in de regio een woning kunnen vinden. Maar daarvoor is het erg belangrijk dat de woningen goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto.

De corporaties zien knelpunten in Zaanstad, Haarlemmermeer en Purmerend. Door deze te benoemen, in een gezamenlijke brief, hopen ze dat de ministers deze knelpunten opnemen in hun infrastructuurplannen voor de regio.

De knelpunten op een rijtje:

Zaanstad

Achtersluispolder/Thorbeckeweg Zaanstad. Er is een plan voor 7.000 woningen, maar er zijn ontsluitingsproblemen waardoor deze nog niet worden gebouwd.

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer-West/Duinpolderweg. De ontsluiting van dit gebied in de Haarlemmermeer staat al lang op de meerjaren-agenda maar tot nu toe is er nog geen goedgekeurd plan in uitvoering. De corporaties en andere partijen zijn in staat en bereid om meer dan 10.000 woningen te bouwen in de Haarlemmermeer-West, wanneer dit gebied snel beter bereikbaar wordt gemaakt.

Purmerend

Voor de betere wegontsluiting van Purmerend zijn de gemeente en de provincie in eerste instantie aan zet. Daarnaast speelt voor het Rijk de aansluiting op het rijkswegennet. Ook kunnen de stations in Purmerend verbeterd worden. Dit maakt het mogelijk om de plannen van Purmerend voor 10.000 extra woningen uit te gaan voeren.

Volgens de corporaties zijn er, op de langere termijn, ook extra ov-verbindingen nodig:

Schiphol-Amsterdam

Een extra verbinding tussen Schiphol en Amsterdam, bijvoorbeeld het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, een airportsprinter en extra stations (bijvoorbeeld in de Riekerpolder), zal kansen bieden voor de bouw van ruim 10.000 woningen.

Amsterdam Sloterdijk-Centrum

De extra ov-verbinding tussen Amsterdam Sloterdijk en het centrum van de stad is nodig voor de nieuwe woningbouwlocatie Haven-Stad, waar 40.000 tot 70.000 woningen kunnen worden gebouwd.