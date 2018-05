Winkels langer open op zondag in Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude

NOORD-HOLLAND - Vanaf overmorgen mogen winkels op zon- en feestdagen tot 22.00 uur open zijn in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Momenteel is het al toegestaan voor winkels in de gemeenten om op doordeweekse dagen tot 22.00 uur open te zijn. Een aantal lokale supermarktondernemers was hier echter niet tevreden mee en zij hebben een gezamenlijk verzoek ingediend voor latere sluitingstijden op zondag.

Dit verzoek is vervolgens door de gemeenteraden van desbetreffende gemeenten aangenomen, waardoor vanaf dit weekend op zondagavond de winkels langer open kunnen zijn.