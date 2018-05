Beverwijk heeft z'n eigen Elton John

BEVERWIJK - Elf dagen oud is hij, 4.160 gram schoon aan de haak en 51 centimeter lang. Het Beverwijkse stel Jon en Wendy Snijders heeft er een wolk van een baby bij. Met een bijzondere naam: Elton John.

Dat Jon en Wendy hun tweede zoontje naar de wereldberoemde Brit hebben vernoemd, is voor wie de Beverwijkers kent, niet zo gek. Hun oudste zoon heet niet voor niets Wolter. Juist, naar volkszanger Wolter Kroes met hits als Viva Hollandia achter zijn naam.

Hoe ze op het idee zijn gekomen hun tweede oogappeltje Elton John te noemen? "We hadden Spotify opstaan en toen kwam de muziek van de Lion King langs. Mijn vrouw vraagt 'goh, wie is dat?' Nou, dat is Elton John, zei ik", vertelt pappa voor de camera van NH Nieuws. "Toen zeiden we samen tegelijkertijd: 'Dat is een perfecte naam'."

Allebei niet veel haar

Of de Beverwijkse Elton John ook zo goed piano kan spelen, moet de toekomst uitwijzen. Toch hebben ze nu al meer gemeen dan alleen hun naam. "Ze hebben alletwee niet erg veel haar meer. Maar ik denk dat als ik hem een brilletje op zet, hij misschien wel op de andere Elton John lijkt."