Winkelpersoneel springt op bijtende winkeldief in Alkmaar

ALKMAAR - Medewerkers van de Jumbo op de Paardenmarkt in Alkmaar belandden gisteravond in een worsteling met een winkeldief. De man stal een biertje uit de supermarkt en werd aangesproken door de medewerkers. Kort daarop ontstond een gevecht, waarbij een medewerker werd gebeten.

Een video van de worsteling verscheen op Dumpert. "We vinden het vervelend dat het filmpje op sociale media staat, want het had een flinke impact op het personeel", laat de manager van de supermarkt Remy Staring aan NH Nieuws weten.



De man had niet afgerekend voor zijn biertje. Voorbij de kassa spraken de medewerkers hem aan. In eerste instantie werd hij met een mondeling winkelverbod weggestuurd. "Maar vervolgens kwam hij met een vuistslag op mijn personeel ingevlogen. Gelukkig wist hij niemand te raken", vervolgt Staring.

Overmeesterd

Hij werd hierop overmeesterd door teamleiders van de supermarkt en vervolgens overhandigd aan de politie. De man is aangehouden. De medewerker die gebeten werd, heeft aangifte gedaan.

Volgens Staring werd de man al in de gaten gehouden door het personeel. Hij probeerde ook al een keer te frauderen met cadeaukaarten, laat de manager weten.