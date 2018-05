Minister-president Zuid-Korea brengt geheim bezoek aan Noord-Holland

MIDDENMEER - Zo overlegt hij met Noord-Korea's leider Kim Jong-un over een vredesakkoord tussen beide landen, zo staat hij tussen de oranje paprika's in Middenmeer. De minister-president van Zuid-Korea, Lee Nak-Yeon, had gisteren vier uur overstaptijd op Schiphol en besloot met zijn delegatie op bezoek te gaan bij het langs de A7 gelegen Agriport, volledig in het geheim.

Het was een hele operatie, laat Petra Barendse van Agriport weten aan NH Nieuws. "De Zuid-Koreaanse ambassade kwam een week geleden al komen kijken en we mochten geen media op de hoogte stellen van het bezoek", vertelt ze. "Alles moest van tevoren worden uitgezocht: waar te parkeren, de route. Er werd weinig aan het toeval overgelaten."

Oranje paprika's

Gisteren was het dan eindelijk zover, ook al liet de minister-president nog wel even op zich wachten, omdat hij in de file stond. Toch had Petra geen tijd om zenuwachtig te zijn. "Ik had even voor het bezoek nog een grote groep voor excursie, en daarnaast, de meeste zenuwen had ik een week geleden toch al gehad."

De groep van Lee Nak-Yeon bleef uiteindelijk ruim 1,5 uur en was zeer geïnteresseerd in één van de voornaamste activiteiten van Agriport: het telen van oranje paprika's. "Ze wilden een kijkje nemen in de keuken, zo veel mogelijk kennis opnemen", vertelt Petra. "De minister-president was vooral geïnteresseerd in de duurzame wijze van het telen en de energie."

Lees ook: Koningspaar vereert West-Friesland met bezoek

Petra laat weten zeer vereerd te zijn door het hoge bezoek. "Geen bezoek aan Rutte, maar speciaal alleen een bezoek aan Agriport", grapt ze. "De Zuid-Koreanen zijn fan van Agriport en komen graag langs."