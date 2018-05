NH Mensenwerk: Abdulla, Ali en Leah gaan naar de Jules Verneschool

HOORN - "Lekker slapen!" antwoordden Ali en Abdulla van de Jules Verneschool in Hoorn op de vraag wat ze 's middags na schooltijd gaan doen. Ondanks het mooie weer willen ze eerst een dutje doen. Het heeft alles te maken met de ramadan. Na een ochtend hard leren en voetballen in het speelkwartier is de energie even op. 's Avonds om negen uur mogen ze pas weer eten.

Abdulla zit in groep 7. Hij is klein van stuk, maar erg bijdehand. Vrolijk leidt hij ons door de school. Trots wijst ie de vitrine met sportbekers aan. "Wij hebben er een gewonnen met basketbal." Is 'ie goed in basketballen? "Niet zo, ik ben een te klein mens." zegt Abdulla lachend.

Hij spreekt vlot Nederlands. Toch vertelt Abdulla dat hij van alle vakken met Nederlands de meeste moeite heeft. Vooral met spelling. Abdulla is in Syrie geboren, heeft daarna in Algerije gewoond en kwam daarna naar Nederland.

Er zitten veel kinderen met verschillende culturele achtergrond op school. Leah vertelt dat er wel eens ruzie is en dat ze wel eens is uitgescholden. Haar vriendje Ali vindt de sfeer op school wel goed. Het belangrijkste dat hij leerde van de docenten is respect te hebben voor elkaar.

Leah is een serieus meisje. Ze zit in groep acht, net als Ali. In de pauze helpt ze op het schoolplein de kleinere kinderen met spelletjes doen. Later wil Leah dokter worden. Ze vindt dat ze best hard moet werken op school. Rekenen vindt ze moeilijk, maar ze heeft het zeker nodig als ze arts wil worden.

Wie was Jules Verne eigenlijk?

Ali doet niets liever dan voetballen. Zijn helden zijn Messi, Ronaldo en Naimar. Hij zit al op een voetbalclub in Hoorn, de Zwaluwen. Later wil 'ie profvoetballer worden.

Als we Ali vragen wie Jules Verne eigenlijk was, moet hij het antwoord schuldig blijven. Leah weet het wel. Ze neemt ons mee naar een foto in de hal. "Jules Verne was een uitvinder, tekenaar en hield ook veel van muziek. Daarom is onze school naar hem vernoemd."