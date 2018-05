Deel dit artikel:











Gedeputeerde Staten Noord-Holland nemen besluit: verbindingsweg A8-A9 via golfbaan Heemskerk Foto: NH Nieuws

HEEMSKERK - De Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben een besluit genomen over de weg die in de toekomst de A8 met de A9 gaat verbinden. Uit de drie alternatieven is gekozen voor het Golfbaanalternatief: een weg die zal lopen over de golfbaan van de Heemskerkse Golfclub.

De plannen voor een verbindingsweg staan al jaren onder druk vanuit zowel de Zaanstreek als de IJmondregio. Activisten spraken zich uit tegen de plannen, omdat deze "alleen maar negatieve effecten" zouden opleveren voor de regio's, zoals meer verkeersdrukte en verslechtering van de luchtkwaliteit. Dat terwijl de provincie zegt met de verbinding die problemen juist op te lossen. Ook UNESCO voerde de druk op. De organisatie liet vorig jaar weten het advies te hebben gehad om de Stelling van Amsterdam van de Werelderfgoedlijst af te halen, wanneer een snelweg het gebied doorkruist. Lees ook: Tegenstanders verbindingsweg A8-A9 blij met advies UNESCO: "Een enorme opsteker" Drie alternatieven

Uiteindelijk boog de provincie zich over drie alternatieven: het Golfbaanalternatief, het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief. "Het Nul-plusalternatief draagt onvoldoende bij aan de doelstellingen van het project en is bovendien maatschappelijk onrendabel", laten GS weten. "In de afweging tussen het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief gaven de betere mogelijkheden om het Golfbaanalternatief in te passen in het landschap en de lagere kosten de doorslag. Het Golfbaanalternatief is 180 miljoen euro goedkoper dan het Heemskerkalternatief." Lees ook: Heemskerkers willen van verbindingsweg tussen A8 en A9 af: "Geluidsoverlast en fijnstofgehalte zullen verdubbeld worden" Het besluit over het gekozen alternatief wordt begin juli ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten (PS). Na behandeling in PS wordt het besluit definitief. Dan wordt het project verder uitgewerkt. Meer informatie vanuit de Provincie Noord-Holland over de verbindsingsweg A8-A9 is hier te vinden.