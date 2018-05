'Jahanbakhsh-ontdekker' nieuwe hoofdscout van AZ

ALKMAAR - Carlos Aalbers is de nieuwe hoofdscout van AZ. Hij tekende woensdag een vijfjarig contract in Alkmaar. "Ik wil de lijn voortzetten die er al ligt en met mijn kennis iets toevoegen."

"Het is een stap hogerop en AZ is een club met een goede organisatie, mensen en faciliteiten. Ik werk graag in dit soort professionele omgevingen", verklaart Aalbers zijn keuze voor de Alkmaarse club.

Alireza Jahanbakhsh

De oud-voetballer van NEC komt over van FC Groningen waar hij de afgelopen twee jaar werkzaam was als hoofdscout. Daarvoor werkte hij onder andere voor NEC, waar hij zes jaar technisch directeur was. In die periode ontdekte hij onder meer de topscorer van AZ, Alireza Jahanbakhsh. "Ik ben heel trots dat ik dat heb kunnen doen. Je zag al een aantal basisvoorwaarden, maar dat hij zich zo goed zou ontwikkelen dat had ik ook niet kunnen voorspellen. Ik vind het geweldig voor Alireza wat hij nu allemaal meemaakt."

Michel Doesburg

In Alkmaar volgt de nieuwe hoofdscout de naar Ajax vertrekkende Michel Doesburg op. Aalbers begint vanaf 1 juni bij AZ. Bekijk de video voor het volledige gesprek en de eerste beelden van hem in het AFAS Stadion.

AZ begint trouwens op zondag 24 juni weer aan het nieuwe seizoen. De eerste oefenwedstrijd staat vijf dagen later gepland op 29 juni tegen vv Dirkshorn.