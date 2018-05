Voorlopig geen opknapbeurt en horeca strand Blaricum

BLARICUM - De geplande opknapbeurt voor het strandgebied Voorland Stichtsebrug bij Blaricum wordt een jaar uitgesteld. De gemeenteraad had in maart en motie aangenomen om het nog voor de zomer van dit jaar te doen, maar dat gaat niet lukken.

De komst van een horecapaviljoen, camera’s, betere verlichting, het opspuiten van het strand en het vervangen van de toiletten, worden nu pas voor de zomer van 2019 gerealiseerd. Als reden wordt aangegeven, dat er eerst een integraal plan voor het gebied moet worden vastgesteld inclusief een begroting. Op basis van dat plan moet de eigenaar van het gebied (Staatsbosbeheer), officieel toestemming geven voor de aanpassingen. Ook is voor het bouwen van een horecapaviljoen een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Voor het ophogen en verbreden van het strand rond 1 juli bestaan al afspraken met 2 aannemers. Volgende week neemt de raad hierover een beslissing. In verband met de privacy is het ook nog onduidelijk of er veiligheidscamera's in het gebied mogen worden opgehangen. Ook is niet duidelijk wie de beelden vervolgens bekijkt, beheerd en bewaard. Als alle plannen uiteindelijk door gaan, dan gaat dat Blaricum minimaal 650.000 euro kosten