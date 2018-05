Openbaar Ministerie wil motorclub Hells Angels laten verbieden

NOORD-HOLLAND - Het Openbaar Ministerie (OM) wil opnieuw proberen om motorclub Hells Angels te laten verbieden. Een eerdere poging hiertoe mislukte.

Eerder verbood de rechter al motorclub Bandidos. Het hoger beroep tegen die uitspraak loopt nog. Komende maand doet de rechter uitspraak in de zaak die het OM tegen motorclub Satudarah heeft aangespannen.

Lees ook: Hells Angels Haarlem: Niets te maken met brand en kogelgaten sporthal De Weijver Hoogwoud

Justitie heeft de rechtbank Midden-Nederland gevraagd om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland. Momenteel loopt een strafzaak tegen leden van de Haarlemse afdeling van de motorclub.

De motorclub is sinds 1978 actief in Nederland en heeft afdelingen in Amsterdam, Haarlem, IJmuiden, Alkmaar en Heiloo.