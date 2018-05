De Peiling: 'Extra belasting op suiker om zorgpremie te verlagen'

NOORD-HOLLAND - Een extra belasting op frisdrank met veel suiker. Dat stelt voedselwaakhond Foodwatch voor. Het geld zou gebruikt moeten worden om de zorgpremie te verlagen. Goed idee of niet?

Extra accijns

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid liet eerder al weten extra accijnsen op suiker 'een interessante optie' te vinden. Landen als Hongarije, Mexico en Groot Brittannië heffen sinds kort extra belasting op frisdranken waar veel suiker in zit.

Draagvlak

Om de 'suikertaks' in Nederland tot een succes te maken is draagvlak onder de bevolking van groot belang, zegt Foodwatch. Daarom zouden de betaalde accijnzen moeten terugvloeien naar de bevolking. Foodwatch stelt voor de suikertaks te gebruiken om de zorgpremie te verlagen. Invoering van een suikertaks zorgt er volgens Foodwatch voor dat 'de vervuiler betaalt'. Het stimuleert tegelijkertijd producenten om gezondere producten te maken en consumenten om gezondere producten te kiezen.

Gezondheidsraad

Eerder concludeerde de Gezondheidsraad dat de consumptie van suikerhoudende dranken de kans op diabetes type 2 en overgewicht verhoogt. Er wordt al langer een beroep wordt gedaan op voedselproducenten om minder suiker in hun producten te verwerken, maar dat levert nauwelijks resultaten op.

Minder zoet

In Engeland zorgt de recent ingevoerde suikertaks al voor minder zoete producten. Veel fabrikanten hebben de hoeveelheid suiker in frisdranken verlaagd tot net onder de belastingnorm.

Wat vind jij?

Is het een goed idee of niet; die extra heffing op suiker gebruiken om onze zorgpremie te verlagen? We horen graag hoe jij daar over denkt!

