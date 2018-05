Buren halen slapende 83-jarige bewoonster uit brandende woning

DEN HELDER - Buren hebben gisteravond daadkrachtig opgetreden bij de brand in de Van Galenstraat. De 83-jarige bewoonster van het brandende pand lag te slapen toen de vlammen uit haar dak sloegen.

"Ik werd wakker van de vlammen", zegt overbuurvrouw Marianne Legestee. "Ik dacht eerst dat het een geparkeerde auto was maar toen zag ik de vlammen uit het dak slaan." Legestee maakt daarna haar man wakker, die meteen 112 belt.

Samen met een buurvrouw gaan ze de straat op. Legestee neemt de telefoon over van haar man. "Je moet dan aan de lijn blijven van de brandweer", vervolgt ze.



Haar man en de buurvrouw beginnen daarna op de deur te bonzen om de buurvrouw wakker te maken. Kort daarna verschijnt de politie al in de straat. Het bonzen werkt, de bewoonster die niks in de gaten had, wordt snel meegenomen. Een ambulance controleert of de vrouw geen rook heeft ingeademd.

Renovatie

Het hele avontuur is het gesprek van de dag in de Van Galenstraat. De rij woningen waar de brand is begonnen, wordt juist gerenoveerd. Alhoewel het bij materiele schade beperkt gebleven is, heeft de brand flinke gevolgen.

"Dit gun je niemand", zegt overbuurvrouw Legestee. "Het huis van mevrouw was net van binnen klaar. Er zou vloerkleed komen, dat hoeft nu niet want ik ben binnen geweest. Ik stond tot mijn enkels in het water."