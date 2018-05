Amsterdamse ondernemers missen verbinding met de regio in coalitieakkoord

AMSTERDAM - De Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM heeft in een reactie laten weten overwegend tevreden te zijn met het coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam. Al vindt ze dat er te weinig aandacht is voor 'verbinding met de regio en metropooluitdagingen'.

De ideeën over bereikbaarheid en mobiliteit in de stad worden door de ORAM enthousiast ontvangen. Maar de ondernemersvereniging mist de verbinding met de regio. Waarom wordt de metro niet doorgetrokken naar Almere, Zaanstad en Purmerend bijvoorbeeld, vraagt de vereniging zich af. "Volgens ons los je het mobiliteitsvraagstuk niet op binnen Amsterdam, maar door samenwerking in de Metropoolregio. De oplossing zit hem in creativiteit en publiek-private samenwerking."

Regionale samenwerking cruciaal

De ORAM vindt dat er in het collegeakkoord weinig aandacht is voor regionalisering, de focus zou te veel binnen de gemeentegrenzen liggen. "Op alle grote uitdagingen zoals ruimtelijke ontwikkeling, de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, duurzaamheid en het internationale vestigingsklimaat, is een regionale visie en intensieve regionale samenwerking cruciaal. Om de metropooluitdagingen slagvaardig aan te pakken zal het college snel en op basis van gelijkwaardigheid moeten investeren in de relaties met buurgemeenten, provincie en Rijk."

De coalitie geeft, tot genoegen van de ORAM, prioriteit aan energietransitie: "We zijn positief dat het college hierin de samenwerking zoekt met het bedrijfsleven via het sluiten van een lokaal klimaatakkoord." Daarvoor komt een speciaal fonds van 150 miljoen euro. Het doel is om richting 2050 een forse vermindering van CO2-uitstoot te realiseren en per 2040 te zorgen voor een aardgasvrij Amsterdam.

Woningbouw en ondernemen

Minder enthousiast is de ORAM over de woningbouw. In het bijzonder over de 7.500 extra woningen per jaar: "Een groeiende stad heeft niet alleen woningen nodig. Er moet ruimte zijn voor wonen, recreëren én werken. Deze drie basisfuncties horen in balans. Een visie hierop ontbreekt. Sterker nog, wonen verdringt werken. Dat kan niet, vinden wij", zo schrijft de ORAM op haar website. De vereniging pleit daarom voor samenhangende ruimtelijke plannen waarin wonen, werken en recreëren alle drie voldoende aandacht krijgen.

Bij de ORAM zijn veel Amsterdamse ondernemers aangesloten. Ook fungeert de vereniging als branchevereniging voor de Amsterdamse haven. Het is het grootste zakelijke netwerk van Amsterdam.