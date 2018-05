Deel dit artikel:











Mishandelde man in bushokje aangetroffen in Velserbroek Foto: Inter Visual Studio

VELSERBROEK - Een man is gisteravond zwaar mishandeld in Velserbroek. Hij werd door een voorbijganger gewond aangetroffen in een bushokje aan de Velserbroekse Dreef.

De politie kreeg rond 22.15 uur een melding binnen van de mishandeling. Het slachtoffer had bloed op zijn gezicht. Volgens een getuige waren zijn tanden uit zijn mond geslagen. Het is niet duidelijk waar de mishandeling heeft plaatsgevonden, meldt een woordvoerder van de politie. De man kon ook geen signalement geven van de dader. Ook wist hij niet waar de dader naartoe is gevlucht. De politie doet hiernaar onderzoek. Getuigen of mensen met tips wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.