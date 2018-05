Man tijd lang opgesloten in snikhete geldwagen

BUSSUM - De bestuurder van een geldwagen is vanochtend vast komen te zitten in zijn eigen laadruimte. Volgens de brandweer viel de deur achter de man dicht.

Het ging goed met de man, maar de wagen werd wel gekoeld. "Het was in eerste instantie wat warm, daarom hebben we een tent neergezet voor wat schaduw en de auto natgespoten", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de auto opengemaakt en de geldloper bevrijd. "Als wij dat zouden doen, zouden we die auto slopen."