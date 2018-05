Deel dit artikel:











Eerste Marilyn Manson-fans staan al in de rij voor De Philharmonie Foto: Twitter @JaapLampe

HAARLEM - De show begint vanavond pas om acht uur, maar de eerste fans van de Amerikaanse 'shockrocker' Marilyn Manson staan nu al voor de deur. De band trapt vanavond haar Europese tour af in Haarlem in de klassieke zaal van De Philharmonie. Op zijn zachtst gezegd is dat een opvallende combinatie.

Jaap Lampe, directeur van De Philharmonie, trof de eerste fans al vanmorgen voor de deur aan, zo blijkt uit een tweet. Lees ook: Marilyn Manson naar De Philharmonie in Haarlem: "De kleedkamer is al zwart"



Marilyn Manson was in de jaren '90 wereldwijd enorm populair. Geliefd onder vele jongeren vanwege zijn aversie van de kerk en de Amerikaanse normen en waarden. Gehaat door anderen, die zijn shockerende clips niet konden waarderen. Zwarte kleedkamer

Bij de klassieke zaal van De Philharmonie kan je een hoop muzikale optredens bedenken, maar de metal van Marilyn Manson is niet meteen het eerste waar je aan denkt. Toch zou juist die combinatie nog wel eens voor een hele mooie, unieke sfeer kunnen zorgen, zeggen de kenners. Manson had wel zijn eisen voor hij naar Haarlem afreisde. De kleedkamer moest zwart zijn en dat is dan ook maar gedaan.