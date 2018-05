Deel dit artikel:











Terugkijken: 700 schapen worden geschoren in Bergen Foto: NH Nieuws

BERGEN - Het is een flinke klus voor de schaapherders: zo'n 700 schapen worden vandaag geschoren in Bergen. NH Nieuws was erbij.

De drie scheerders hebben hun handen er vol aan. Ze zijn vanochtend om 7.00 uur begonnen en gaan de hele dag door. Dat gaat er soms best hardhandig aan toe. Daar kunnen de schapen volgens schaapsherder Marijke goed tegen. "Je kunt ze nou eenmaal niet netjes vragen om stil te blijven staan. En de scheerders weten precies wat ze doen!" Lees ook: Tocht van 250 schapen door centrum Zaandam verrast bewoners: "Dit verwacht je niet" De schapen hoeven het na vandaag dus niet meer warm te hebben. "Ze kunnen straks weer lekker aan het werk. En met werk bedoel ik gras vreten", lacht Marijke. De wol wordt zeker niet weggegooid. "Een deel gaat naar de wolfederatie en de mooie vachten worden gebruikt om te vilten. Daar worden echt mooie dingen van gemaakt." Kijk hieronder terug hoe de schapen van hun wintervacht ontdaan worden.