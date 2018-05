FNV wil einde aan fiscaal voordeel expats

UTRECHT - Vakorganisatie FNV wil dat de fiscale regeling voor expats wordt afgeschaft. De expatregeling kost de belastingbetaler honderden miljoenen euro's per jaar en dat geld komt, volgens de FNV, bij de verkeerde terecht.

De regio Amsterdam is populair bij hoogopgeleide werknemers uit het buitenland. Vanwege hun specialistische kennis zijn ze vaak belangrijk voor internationale bedrijven die zich hier vestigen. De groei van de Amsterdamse bevolking is voor een groot deel toe te schrijven aan de komst van expats.

Geen belasting

Op dit moment hoeven buitenlandse werknemers in Nederland, onder bepaalde voorwaarden, geen belasting te betalen over 30 procent van hun salaris. Dat ter compensatie van extra kosten die werken in het buitenland met zich meebrengen. Zij mogen nu acht jaar gebruik maken van deze regeling. Het kabinet wil de termijn terugbrengen naar vijf jaar. Ook voor expats die nu al gebruikmaken van de regeling.

De regeling is volgen Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, kostbaar, fraudegevoelig en bevoordeelt een kleine groep werkenden. "Een groot deel van dit geld komt dan ook terecht bij een kleine groep mensen met hoge inkomens, en een ander deel verdwijnt in de zakken van bedrijven", aldus Elzinga.

Niet verkorten

Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW moet de regering de looptijd van een belastingvoordeel voor expats niet verkorten voor mensen die al gebruikmaken van de regeling. Samen met tientallen organisaties en bedrijven, waaronder de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten en het genootschap van topwetenschappers (KNAW), pleiten ze daarvoor in een pamflet. dat aangeboden is aan de Tweede Kamer.

"Onbetrouwbare partner"

Die "onverwachte" wijziging zou voor zo'n 60.000 mensen een flinke hap uit hun inkomsten betekenen. De overheid toont zich volgens de ondertekenaars dan ook een "onbetrouwbare partner''. "Rechtszekerheid in ons land wordt doorgaans met hoofdletters geschreven en beleefd. Dat gaat verloren'', stellen ook bedrijven als Philips, ASML en Heineken. De wijziging maakt het volgens de ondertekenaars ook moeilijk buitenlands talent aan te trekken.

Lees ook: Expats-willen-aanpassing-belastingmaatregel

Regeling populair

Volgens de FNV wordt het geld gebruikt om hoogopgeleide jonge mannen binnen te halen, die bestaande werklozen verdringen. Duizenden werklozen zitten hierdoor noodgedwongen thuis. Zo is de regeling populair bij Nederlandse banken om mensen uit het buitenland te halen, in plaats van hun eigen weg-gereorganiseerde personeel om te scholen.