IJmuidenaar na tien maanden cel in Indonesië vrijgelaten

IJMUIDEN - De 46-jarige Dennis L. uit IJmuiden is weer op vrije voeten, zo meldt De Telegraaf vandaag. L. werd vorig jaar op Bali opgepakt vanwege het bezit van 0,84 gram hasj. Hij bracht vervolgens tien maanden door in de beruchte Kerobokan-gevangenis.

De IJmuidenaar verblijft op het moment een aantal dagen in Singapore voor medische zorg, zo laat hij weten aan De Telegraaf. Al voor zijn gevangenisstraf had hij ernstige rugproblemen als gevolg van een ongeluk. Dat was ook de reden voor zijn hasj-gebruik, verklaarde hij eerder.

"Geen enkele pijnstiller hielp. Vervolgens bood iemand me op het strand een klein beetje hasj aan. Na vier slapeloze nachten was ik zo wanhopig, dat ik besloot de hasj te proberen tegen de pijn”, aldus L. tegen de krant.

"Ware hel"

Zijn periode in de gevangenis was "een ware hel", verklaar hij. "Mijn rug zit vol met stalen pinnen en schroeven. Ik moet elke dag lopen en zwemmen om mijn spieren en alles in mijn rug soepel te houden. Maar in de gevangenis kon ik nauwelijks bewegen. Ik lag tien maanden lang op een dun matje op de betonnen vloer en verging vaak van de pijn."

In Indonesië wordt drugsbezit keihard aangepakt. Op het vergrijp van L., het bezit van een minimale hoeveelheid softdrugs, zou maximaal twaalf jaar celstraf staan.