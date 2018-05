'Flitsparkeren' rondom centrum Haarlem: maximaal een uur naar fysio of café

HAARLEM - Tientallen zorgverleners, aannemers, restauranteigenaren en inwoners van Haarlem hebben bij de gemeente geklaagd over een omstreden parkeermaatregel. In delen van de stad rondom het centrum mogen bezoekers nog maar hooguit een uur betaald parkeren op straat. Restaurants verliezen klanten en patiënten bij zorgcentra komen in de knel.

Via betaal-apps registreren bezoekers zich bij aankomst. Daar mogen ze een uur parkeren en daarna staat de gemeente Haarlem betaald parkeren op straat 24 uur lang niet toe in die gebieden rond het centrum. Ook woningbouwverenigingen, de recherche en bijvoorbeeld voetbalclub Geel-Wit hebben daarover geklaagd.

Hoe werkt het nieuwe betaald parkeren in Haarlem?

De gemeente Haarlem heeft voor 2018 een nieuw parkeerplan uitgerold, vanwege de toenemende parkeerdruk in en rondom het centrum. Een aantal van die maatregelen gaat pas in per 1 oktober. Voor de wijken rondom het centrum heeft echter per 1 mei al een grote verandering plaatsgevonden. Niet-vergunninghouders mogen nog maar maximaal 1 uur of korter parkeren.

Een aannemer kan dus een klus doen in deze delen van de stad, maar mag bij een volgende klus niet meer betaald parkeren op straat. Servicemonteurs hebben hetzelfde probleem, zeker ook omdat klussen vaak langer dan een uur duren.

Grote zorgen

Zorgcentrum De Koningin heeft aangegeven zich grote zorgen te maken. Meerdere artsen en therapeuten in de Koninginnebuurt spreken hun zorgen uit over de parkeermaatregel.

Marc Goedknegt van Fysiotherapie Leidsevaart ziet zijn zorgverlening in het gedrang komen. Hij en zijn team krijgen dagelijks ruim tweehonderd patiënten over de vloer.

Wat houdt deze 'flitsparkeer'maatregel precies in?

- regel heeft betrekking op parkeerzone C Noord, West, Zuid en Oost

- betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur

- maximaal 1 uur parkeren voor niet-vergunninghouders

- tarief: 3,25 euro per uur

- Al een keer in zone C geparkeerd (ook korter dan 1 uur)?: tot 23.00 uur zelfde dag niet meer parkeren in zone C

Patiënten

Te meer daar de gemeente betaald parkeerplaatsen voor de deur heeft weggehaald. Dat betekent dat mensen op krukken vaak veel verder weg moeten parkeren, of bijvoorbeeld patiënten die revalideren van een hartoperatie, en dan ook weer binnen een uur terug moeten zijn bij de auto.



Een van zijn patiënten, die herstelt van een herseninfarct, noemt de parkeermaatregel raar. "Nou moet ik eerder stoppen met sporten om op tijd bij de auto te zijn. Daar herstel ik niet sneller van. Ik kom uit Zwaanshoek, dus moet ik met de auto komen. Met het openbaar vervoer is het geen doen. Dan ben ik de hele dag onderweg. Als ik niet meer met de auto kan komen, stop ik met sporten", zegt Elly Keisers tegen NH Nieuws.

Zakelijke eters

Koninklijke Horeca Nederland heeft de gemeente ook aandacht gevraagd voor het probleem. Restaurants in met name de Burgwalbuurt en rond de Amsterdamse Poort zeggen klanten kwijt te raken.

Volgens voorzitter Hildo Makkes van der Deijl van de afdeling Haarlem gaat het hier om specifieke problemen. Restaurant Zuidam heeft veel 'zakelijke' eters die niet vanuit de stad op de fiets kunnen komen.

Voor wie geldt de 'flitsparkeer'maatregel niet?

- vergunninghouders

- bezoekersvergunning

- sociaal maatschappelijke vergunningen

- Europese gehandicaptenparkeerkaart

- Parkeerders op winkelstrips zone C Noord en West

Parkeergarages

Bovendien zijn de reguliere parkeergarages net te ver weg voor deze restaurants. "Zij kunnen geen alternatief bieden. Het uitbreiden van één uur naar drie uur maximaal betaald parkeren zou een goede oplossing zijn."

De gemeenteraad bespreekt het 'grote aantal klachten' komende donderdag. Een van de voorstellen die dan op tafel ligt, is het uitbreiden van de parkeerduur bij de betaalautomaat op straat.