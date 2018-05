Bijna vergeten beelden sieren nu Reinaldapark

HAARLEM - Beelden van de gemeente Haarlem die bijna vergeten waren, hebben een plek gekregen in het Reinaldapark. De beelden, zoals de gekleurde palen die ooit op de Grote Markt stonden, zijn gisteren door wethouder Jur Botter onthuld.

De buurt wilde graag meer kunstwerken in het park, dat na een forse renovatie nog leeg oogt. Tegelijk had ook de gemeenteraad de wethouder opgeroepen om kunst dat opgeslagen ligt in het depot af te stoffen en weer een plek in de openbare ruimte te geven.

Het kunstwerk van de gekleurde palen van de Belgische kunstenaar Roger Raveel, genaamd 'Hulde aan Frans Hals en Lieven de Key', stond voor de toenmalige Brinkmanpassage. In 2012 is het kunstwerk daar verwijderd. Nu opgeknapt, en met frisse kleuren, staat het goed zichtbaar naast de moskee in het park.

Piramiden

Iets minder goed zichtbaar door het hoge gras is het kunstwerk 'Groep Piramiden' van Haarlemse kunstenares Adine Engelman, verkregen uit haar erfenis. Maar de net zichtbare punten maken het kunstwerk juist verrassend inpasbaar in het park.

Betonreliëf

In het park staan verder een betonreliëf van kunstenaar Hans Wiesman, dat van de sloop van het gebouw waar het in was verwerkt, is gered. En verderop in het park staan nog twee kunstwerken van Remco van der Gugten uit Haarlem: 'Vierkante hoge toren' stond er al en er is nu ook een geometrisch sculptuur van hem geplaatst.

Bezoekers van het park zijn enthousiast. Ze willen wel meer kunstwerken, zodat het Reinaldapark echt een beeldenpark kan worden.