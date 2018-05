Uitslaande brand in woning Den Helder

DEN HELDER - Een uitslaande brand woedde vannacht in een woning aan de Van Galenstraat in Den Helder. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

De brandweer kreeg rond 3.00 uur melding van de brand.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Tijdens het bestrijden van de brand waren er geen personen meer aanwezig in de woning, meldt de Veiligheidsregio.

Bewoners van naastgelegen woningen werden tijdelijk opgevangen door buurtbewoners.

De brand woedde in het dak van de woning en heeft schade veroorzaakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het huis werd gerenoveerd.