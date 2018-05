Eerste ongeluk bij net geplaatste paaltjes op Stationsweg Heiloo

HEILOO - Op de Stationsweg in Heiloo is vanavond een bestuurder tegen een van de twee paaltjes bij één van de nieuwe wegversmallingen gereden. De paaltjes werden vorige week geplaatst, maar dat levert veel discussie op.

Dat meldt onze mediapartner de Uitkijkpost. Een tweede bestuurder is na de eerste botsing over de paal gereden die na het ongeluk op de weg was terechtgekomen.

De paaltjes zijn niet onomstreden: automobilisten vinden dat de paaltjes voor extra drukte en daarmee gevaarlijke situaties zorgen, terwijl omwonenden betogen dat er sinds de paaltjes aanzienlijk rustiger wordt gereden.