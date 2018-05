Beelden vrijgegeven van schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft in het programma Opsporing Verzocht beelden vrijgegeven van de schietpartij aan de Stromarkt in het centrum van Amsterdam. Zaterdagavond 19 mei werd daar een 55-jarige Brit neergeschoten. Het zou gaan om crimineel Allan P.

Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer en de dader even voor de schietpartij staan te praten aan het Kattengat. "Ze lopen ook echt met elkaar weg. Het lijkt of ze elkaar kennen", vertelt een politiewoordvoerder vanavond. Toch wordt de Brit even later neergeschoten op de Stromarkt, net naast de grote Koepelkerk. De man ligt nog steeds in coma.

Opvallend is dat de dader na de schietpartij een fietstaxi naar Magna Plaza aan de Nieuwezijds Voorburgwal neemt. Daar stapt hij rustig uit en betaalt de chauffeur. De dader geeft de taxichauffeur zelfs nog een vriendelijke hand.

Zwarte capuchon met spijkerbroek

Mensen die wat weten over de dader op de foto wordt verzocht zich te melden bij de politie. Hij droeg op het moment van de schietpartij een zwarte capuchon met daaronder een spijkerbroek. Het was die avond druk op straat. De politie hoopt dat voorbijgangers iets gezien hebben en kunnen helpen in het onderzoek.