Na veel regen komt vandaag dan weer de zonneschijn

NOORD-HOLLAND - Na een tropische dag die eindigde in code oranje, kan onze provincie vandaag een wat rustigere dag op het gebied van het weer verwachten. Dat zegt NH-weerman Jan Visser.

De nacht was door de verfrissende buien aan het einde van gisteravond een stuk koeler dan de afgelopen nachten. De gevolgen zijn vanmorgen nog steeds te merken: de temperaturen zullen zo rond de twintig graden blijven schommelen.

In de middag wordt het iets warmer, maar kan er hier en daar ook een buitje vallen, waarschuwt Visser. Pas later in de week wordt het weer net zo zonnig als de afgelopen dagen.