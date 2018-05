Boze en emotionele leden Hart voor Hilversum tijdens vergadering: "Je bent geen knip voor de neus waard"

HILVERSUM - Nog geen week na het bereiken van het coalitie-akkoord dreigt de grootste partij van Hilversum, Hart voor Hilversum, uit elkaar te vallen. De partij had tijdens de verkiezingen gezegd nooit bij de eventuele toekomstige fusiegemeente Gooistad te willen gaan horen, maar kwam hier tijdens de onderhandelingen op terug. Tegen de partij werden er twee moties tegen de partij ingediend, beiden werden verworpen.

Er werd een ledenvergadering ingelast in een eetcafé in het centrum. De sfeer was gespannen en er waren veel leden gekomen die om duidelijkheid vragen. Meijndert Ruitenberg heeft met een steun van een groot aantal leden de ingelaste ledenvergadering aangevraagd. "Er had beter gecommuniceerd moeten worden met de leden. Ondanks dat dit nu gebeurt, is het na het zetten van jullie handtekeningen te laat."

"We zijn boos en verbaasd dat we niets horen en alles via de media te weten komen." De emoties liepen hoog op tijdens de vergadering, naast de woede waren er ook veel tranen. "Waar is de ruggengraat!? Jullie zijn geknakt!"

'Geen knip voor de neus waard'

De transparantie die de partij Hart voor Hilversum (HvH) uitdraagt, leek er voor de leden niet te zijn geweest tijdens de formatie. "Wij hebben alleen maar weggegeven, maar hebben niks teruggekregen. Heeft VVD alles mogen bepalen?", zei één van de leden.

Fractievoorzitter Karin Walters vond het logisch hoe de formatie is gegaan: "Je moet dingen inleveren, we zouden in de oppositie net zo min kunnen leveren."

"Je bent gewoon geen knip voor de neus waard. Altijd geroepen dat er geen Gooistad zou komen en tijdens de onderhandelingen, hup toch wel", luidde een felle uithaal naar fractievoorzitter Walters vanuit de zaal.

'Amateurs'

Een deel van het bestuur kwam met het weerwoord dat HvH een onervaren partij is. "Wij moeten als amateurploeg tegen mensen uit de eredivisie spelen. Er worden dus nog fouten gemaakt, maar dat is niet gek."

Uiteindelijk werden er aan het einde van de vergadering meerdere moties ingediend: toekomstige onderhandelingen moeten transparanter zijn, er wordt niet ingestemd met het coalitieakkoord en de fractievoorzitter moest aftreden. Alle moties zijn niet aangenomen.

NH Nieuws mocht geen beeldmateriaal maken tijdens de ingelaste ledenvergadering.