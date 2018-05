Deel dit artikel:











Volleybalsters goed van start in Nations League in Apeldoorn

AMSTERDAM - APELDOORN De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste wedstrijd van de serie in de Nations League in Nederland met 3-0 gewonnen van Polen (25-22,25-22 en 27-25). Het is de derde serie van drie wedstrijden die wordt gespeeld.

Bondscoach Jamie Morrison startte in Omnisport Apeldoorn met Femke Stoltenborg, Yvon Belien, Celeste Plak uit Tuitjenhorn, Maret Balkestein-Grothues, Lonneke Sloëtjes en Nicole Koolhaas uit Hoorn. Hoewel de verschillen niet groot waren was Oranje iets beter met het blokkeren en profiteerde de ploeg van de fouten van Polen. In de eerste en tweede set speelden de ploegen lang gelijk op. In de derde set leek Nederland op weg naar een makkelijke overwinning maar aan het slot van die set werd het nog spannend. Maar Nederland wist het toch af te maken en op 26-25 benutte Oranje het wedstrijdpunt. Lonneke Sloëtjes (foto) sloeg 16 punten binnen voor Nederland, Yvon Belien scoorde 14 punten en Maret Balkestein-Grothues 11 punten. Polen moest het vooral hebben van Malwina Smarzek die 17 punten scoorde. Woensdag speelt Nederland nog tegen Zuid-Korea en donderdag is Brazilië de tegenstander in Apeldoorn. In Rotterdam wachten volgende week ontmoetingen met de Dominicaanse Republiek, Italië en Servië. Eerder speelde Nederland al twee series van drie wedstrijden. Van die zes wedstrijden werd alleen verloren van de Verenigde Staten, de nummer drie van de Olympische Spelen in Rio.