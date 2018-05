Deel dit artikel:











Sopke (76) zoekt opvolger voor zelfgebouwde molen: "Het is een soort levenswerk, dat doe je niet zomaar weg" Foto: NH Nieuws / Daphne Jacobson

OOSTZAAN - Het is een juweeltje: de houtzaagmolen van Sopke Vergouw in Oostzaan. Na veertig jaar doet de 76-jarige Sopke afstand van van de molen, die je alleen per boot kunt bereiken.

Vanwege zijn leeftijd zoekt hij een opvolger die een passie heeft voor molens. Sopke heeft de molen helemaal eigenhandig gebouwd. "Het is een soort levenswerk, dat doe je niet zomaar weg. Dat gaat wel aan mijn hart. Maar als je tachtig bent dan denk je 'was ik daar maar eerder mee begonnen.'" Niet om in te wonen...

Met de molen kan hout gezaagd worden en elektriciteit worden opgewekt. Verder is er een hut om in te eten, een knusse bedstee, een grote schuur en ligt er een enorm stuk land omheen. De enige kanttekening bij dit verhaal is: in de molen mag niet worden gewoond. Voor 95.000 euro is het bouwwerk van jou. "Je zal er geen spijt van hebben", besluit Sopke.