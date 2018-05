Touringcar rijdt over arm fietsster op Amsterdamse Ceintuurbaan

AMSTERDAM - (AT5) Een fietsster is aan het begin van de avond gewond geraakt bij een ongeval op de Ceintuurbaan in Amsterdam.

Het slachtoffer kwam ter hoogte van de Van Woustraat in Amsterdam ten val, hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Vervolgens werd ze geschampt door een scooter en daarna reed een touringcar over haar arm heen.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de vrouw 'behoorlijk letsel' aan haar arm opgelopen. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie deed na het ongeval op straat onderzoek. Agenten hebben onder meer met de touringcar-chauffeur en passagiers gesproken.