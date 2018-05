Kon. HFC versterkt zich met Sem Kroon

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft zich voor het volgende seizoen versterkt met Sem Kroon. De 22-jarige verdediger verbleef het afgelopen seizoen voor zijn studie in San Francisco waar hij de kleuren van Saint Mary's College of California verdedigde.

Hij begon zijn voetbalcarrière bij SV Koedijk, daarna speelde hij bij AFC'34 en heel even bij ODIN'59, een beslissing waar hij snel op terug kwam. De lange, krachtige verdediger viel op en werd uitgenodigd voor een stage bij Telstar. Nu hij terug is uit Amerika gaat hij dus verder spelen aan de Spanjaardslaan in Haarlem bij Kon. HFC.