FIT! #18 Ideaal voor de kliekjes: hartige eiermuffins Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - In FIT! vlogt Maureen du Toit twee keer per week over alles dat met fitheid te maken heeft. Van lichaam tot geest, van eten tot mediteren en van crossfit tot paardentherapie. In FIT #18 maakt zij veelzijdig inzetbare eiermuffins. "Als ontbijt, gezonde snack tussendoor of als diner met een lekkere salade erbij."

"Met eieren kun je alle kanten op en met dit recept dus ook!", aldus Maureen. "Een favoriet in ons gezin en dus iets wat ik regelmatig maak. Het is het ideale gerecht voor de kliekjes. Eetsmakelijk!" Hoe je de eiermuffins maakt, zie je hieronder: