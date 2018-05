Castricummers niet blij met 'schoentjesregel' Albert Heijn: "We zijn gek geworden"

CASTRICUM - De inwoners van Castricum reageren veelal verbaasd op de hygiënemaatregel die de Albert Heijn op de Geesterduin vanaf vandaag hanteert. In de strijd tegen vieze winkelkarren worden kinderen die meereizen in zo'n wagentje verzocht overtrekschoentjes te dragen.

"We zijn helemaal gek geworden", zegt een bezoeker van de winkel tegen NH Nieuws. "Als het voor de hygiëne is, dan kunnen we ook wel met z'n allen in een ruimtepak gaan winkelen."

Hij krijgt bijval van diverse andere klanten. "Belachelijk", zegt een vrouw. "Het is ook wel allemaal plastic, ze gooien het ook weer allemaal weg. Ik denk niet dat dat voor de 'plastic soep' zo goed is."

Toch zijn er ook positieve geluiden: "Heel goed!", aldus een vrouwelijke bezoeker van de winkel. "Thuis moeten ze bij mij ook altijd de schoenen uit. Als ik langskom met mijn kleinkinderen, zal ik ze zeker bij hen aandoen!"

Schoenen idee van klant

Pauline van den Brandhof, woordvoerder van Albert Heijn, benadrukt dat deze maatregel een actie is van het filiaal in Castricum en niet komt vanuit het hoofdkantoor. Het idee kwam door input van klanten. "Wij luisteren naar onze klanten, naar hun behoeften en wensen. Als wij terughoren van mensen dat ze de winkelwagens een beetje viezig vinden, dan is er hier in Castricum een alternatief door de overtrekschoentjes aan te trekken."