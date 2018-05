Deel dit artikel:











Geelwangschildpad gevonden in Velsen: "Misschien is het beestje als baby achtergelaten" Foto: Dierenambulance Velsen

VELSEN - Er is een geelwangschildpad gevonden bij Villa Westend aan de Westbroekerplas in Velserbroek. De schildpad is in goede gezondheid aangetroffen, maar het is nog een mysterie hoe de schildpad daar terecht is gekomen.

De dierenambulance van Velsen vertelt dat er een aantal opties zijn hoe de schildpad daar zou kunnen zijn verschenen. "De schildpad kan weggelopen zijn uit een tuin met vijver, of het beestje is als baby achtergelaten bij het meer omdat mensen er niet meer voor wilde zorgen en is toen daar opgegroeid." Er moet echter altijd rekening worden gehouden met de eerste optie, dus de schildpad zal als een verloren huisdier beschouwd worden. De dierenambulance is nog op zoek naar de eigenaar. Als deze zich niet meldt, gaat het dier naar de reptielenopvang. Geelwangschildpadden komen uit de Verenigde Staten en Mexico, maar worden ook steeds vaker in rivieren en putten in België en Nederland gevonden.