Deel dit artikel:











Grote politieactie in Diemen: arrestatieteam ter plaatse Foto: AT5

DIEMEN - (AT5) Een arrestatieteam van de politie is rond 16.30 uur een woning aan Kleefkruid in Diemen binnengevallen. Een man zou in de woning meerdere mensen hebben bedreigd.

De straat is afgezet en er is een ambulance opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de politie was er sprake van 'een situatie die nog niet onder controle is'. Meer kon de woordvoerder op dit moment niet zeggen. Omstanders zeggen tegen AT5 dat een man eerder vanmiddag een of meerdere personen in de woning met een mes heeft bedreigd. De man zou nog binnen zitten en weigeren naar buiten te komen.