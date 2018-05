Deel dit artikel:











Grote politieactie in Diemen: arrestatieteam haalt man uit woning Foto: AT5

DIEMEN - (AT5) Een arrestatieteam van de politie is rond 16.30 uur een woning aan Kleefkruid in Diemen binnengevallen. Een man zou in de woning meerdere mensen hebben bedreigd.

De straat was afgezet en er werd een ambulance opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de politie had een 'zeer verwarde man' binnen met messen gezwaaid. Daarna wilde hij de woning niet verlaten en kregen agenten geen contact met hem. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de man onder begeleiding in de woning woonde. Een of meerdere personen zouden de woning tijdens het incident uit zijn gevlucht. Rond 16.30 uur werd de 48-jarige man door het arrestatieteam uit de woning gehaald. Hij is overgebracht naar het politiebureau.