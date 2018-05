Dierenrechtenorganisaties willen stop op vergassen van ganzen in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De organisaties Animal Rights en Fauna4Life willen dat Noord-Holland geen wilde ganzen meer vergassen. Ze stappen, volgens eigen zeggen, begin juni naar de rechter in Haarlem.

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben een ontheffing verleend voor het vangen en vergassen van ganzen met gebruik van koolstofdioxide, maar genoemde organisaties vinden dit wreed en ondoelmatig.

Recent verbood de rechtbank in Den Haag het vergassen van ganzen in Zuid-Holland. De rechtbank stelde dat ondanks het al jarenlang doden van ganzen, de populatie niet kleiner wordt. ,"Het doden van ganzen rond Schiphol blijkt de afgelopen jaren derhalve niet effectief te zijn geweest, laat staan dat een noodzaak is aangetoond."

Afschieten in de winter

De Nederlandse Jagersvereniging pleit intussen voor het schieten van ganzen in nazomer, herfst en winter. "Het is de tijd waarin de ganzen geen eieren of jongen meer hoeven te verzorgen, terwijl de vraag naar wild van restaurants, winkels en particulieren op haar jaarlijkse hoogtepunt is (wildseizoen) en het vlees goed te consumeren is", aldus de club op de eigen site.

De Vogelbescherming noemt het een slecht idee. "Bij deze plannen worden ganzen die hier in de winter verblijven volop bejaagd. Juist voor deze ganzen draagt Nederland een grote internationale verantwoordelijkheid. Bovendien zorgen deze ganzen voor relatief weinig schade."