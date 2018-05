Verduurzamen huurwoningen kost meer dan 100 miljard

DEN HAAG - Voor het verduurzamen van ruim 2 miljoen huurwoningen en ze aan te sluiten op een andere warmtebron dan gas is in totaal 108 miljard euro nodig. Dat geld moet worden opgebracht door gemeenten, woningcorporaties en het Rijk. Dat meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes.

Woningcorporaties hebben in kaart gebracht hoe ze voor 2050 hun sociale huurwoningen gasloos en CO2 neutraal kunnen maken. “We hebben in beeld hoe we het kunnen aanpakken en willen graag aan de slag. Maar het geld, meer dan 100 miljard euro dus, hebben de corporaties niet voorhanden'', aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. Dat geld is nodig om een huis duurzaam te renoveren, het gasloos te maken en voor verbeteringen die nodig zijn door de verduurzaming. Bijvoorbeeld een nieuwe badkamer en/of keuken.

Niet haalbaar

Om dat te kunnen financieren zouden corporaties tot 2050 elk jaar bijna 3,5 miljard euro moeten investeren naast hun andere uitgaven. Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector niet haalbaar, aldus Aedes. De investeringen om de huurwoningen duurzaam te maken mogen niet ten koste gaan van bijvoorbeeld nieuwbouw.

Comfortabeler huis

"We gaan in gesprek met het Rijk, gemeenten, huurders, andere huiseigenaren, bouwers, installateurs, netbeheerders en energiebedrijven. En we mogen vooral het belang van bewoners niet vergeten. Na de overlast moeten zij een comfortabeler huis hebben zonder hogere woonlasten. ''De corporaties willen drie op de vier woningen renoveren en maximaal isoleren. Een derde van de 2 miljoen huizen zou bovendien moeten worden voorzien van zonnepanelen.