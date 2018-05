Avondvierdaagse Julianadorp afgelast vanwege naderend slecht weer

JULIANADORP - De avondvierdaagse in Julianadorp gaat vanavond niet door vanwege de slechte weersvoorspelling.

De organisatie heeft dat net bekendgemaakt, aldus onze mediapartner LOS Den Helder.



"We hebben contact gehad met het KNMI en de buien ontwikkelen zich nog steeds. Zeker tussen 18.00 uur en 20.00 uur kan het zomaar losbarsten. Omdat er hagel in de buien kan zitten en er veel regen kan vallen, willen we dit risico niet lopen. We vinden het heel jammer, maar veiligheid voor alles."