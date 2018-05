Telstar legt keeper Van der Maaten vast

Telstar heeft Van der Maaten voor één seizoen vastgelegd, met een optie op nog een seizoen. Het afglopen seizoen stond hij twee keer onder de lat bij de ploeg uit de Jupiler League als vervanger van eerste keeper Rody de Boer. De kans dat De Boer volgend seizoen nog onder de lat staat bij Telstar is niet zo groot. Veel clubs hebben interesse in de getalenteerde keeper.

"Voorbeeldige prof"

"Sven is een talentvolle keeper die een goede stand-in geweest is voor onze eerste keeper wanneer dat nodig was. Ook heeft getoond een voorbeeldig prof te zijn. Met zijn goede instelling is Sven een voorbeeld voor veel spelers en alleen daarom al zijn we blij dat hij ook komend seizoen weer deel uitmaakt van onze selectie”, legt technisch directeur Piet Buter uit op de site van de club.