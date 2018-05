Warmterecord doorbroken: heetste 29 mei ooit gemeten

AMSTERDAM - De eerste landelijke tropische dag van het jaar is een feit. Om 14.40 uur werd het in De Bilt 30,7 graden, aldus Weeronline. Het is eveneens de warmste 29 mei sinds de metingen in 1901 zijn begonnen.

In Noord-Holland tikte de regio Amsterdam bijna de 30 graden aan. In de kop van onze provincie was het ietsje koeler, daar was het vanmiddag maximaal 21 graden.

Het oude dagrecord voor 29 mei stond op 30 graden en werd gemeten in 1944. De laatste keer dat het in De Bilt zó tropisch warm werd, is ruim elf maanden geleden, op 22 juni 2017. Vorig jaar werd het op 27 mei voor het eerst tropisch in De Bilt. In 2016 was dat op 20 juli.