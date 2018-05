Politiehelikopter cirkelt boven Bergen in zoektocht naar demente bejaarde

BERGEN - Een politiehelikopter cirkelde vanmiddag laag boven Bergen in verband met een zoektocht naar een demente, vermiste bejaarde. Ook op de grond waren politieagenten aan het zoeken naar de 80-jarige dame. Ze is rond 16.30 uur gevonden.

Via Burgernet was er ook een melding uitgegaan, die had niets opgeleverd.

De politie is een langr tijd op zoek naar de demente vrouw. Zij droeg een roze t-shirt met korte mouwen, een blauwe pantalon en was ook te herkennen aan haar grijze haar, haar bril en haar slanke postuur.